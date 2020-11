La petició d'un nou peritatge atura les obres als Serradells

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:40

EL COMÚ ESTUDIA ALLARGAR EL POBLET DE NADAL FINS AL GENER

La cònsol major va informar que en funció de l’evolució que tingui la pandèmia i l’entrada de turistes al país es podria allargar l’edició del Poblet de Nadal fins al gener. En la seva presentació, Marsol va informar que s’inaugurarà divendres amb un castell de focs distribuït en tres punts de la parròquia per evitar aglomeracions. A més, enguany el poblet serà més gran i abraçarà la plaça sobre l’aparcament Vinyes per tenir més espai entre els paradistes i amb indicacions dels accessos i sortides a la zona. “Creiem que és just que hi hagi una mica d’il·lusió”, va relatar la cònsol.

L’inici dels treballs de reconstrucció dels Serradells queden ajornats fins al gener arran de la demanda d’un nou peritatge per part d’una de les empreses que feia treballs a la instal·lació en el moment de l’incendi. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va explicar ahir en roda de premsa que aquest té a veure amb uns elements de la teulada, fet que dificulta l’inici de la reconstrucció perquè no permet començar els treballs sense que es pugui tocar aquesta part de l’estructura pendent del peritatge.La cònsol va afirmar que “no ha passat res que no es pugui preveure quan les coses entren a la seu judicial”, i va afegir que tot i que “costa assumir” un nou retard, el fet que les parts puguin demanar més proves “forma part de l’estat de dret”. Amb tot plegat, però, Marsol va al·legar que la previsió de l’equip comunal, després de parlar amb l’empresa adjudicatària, és que al gener es pugui haver resolt la demanda i que el 2022 es tingui llest el complex esportiu.Marsol va recordar que la corporació ja havia adjudicat les obres abans de la pandèmia, que les va posposar per la crisi sanitària i que quan “semblava que havien de començar” una de les parts va presentar una demanda a la Batllia per demanar més proves pericials. La cònsol va manifestar que els havia sorprès que arribés llavors la demanda “després de tant de temps” i que ara, a punt d’iniciar-les de nou, n’hagi arribat una altra.