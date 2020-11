Els importadors de carburants proposen canviar el parc mòbil industrial més contaminant

Els empresaris del sector s'oposen a l'aplicació d'una taxa als hidrocarburs

Actualitzada 24/11/2020 a les 17:17

Lorena Giménez Andorra la Vella

L'Associació d'Importadors de Carburant convida al Govern a ajudar a les empreses a canviar el parc mòbil per reduir el nivells de contaminació. Així ho ha manifestat el president de l'entitat, Ramon Visent, durant la roda de premsa d'aquesta tarda per exposar la seva contrarietat amb l'aplicació d'una taxa als hidrocarburs. En aquest sentit, ha informat que divendres vinent mantindran una reunió amb l'executiu per posar sobre la taula les seves propostes per evitar l'aplicació de l'impost, que se centrarien en donar ajudes a les empreses per renovar els vehicles i també subvencionar a través del Pla renova el canvi de les calefaccions de gasoil, les quals han afirmat que "contaminen un 30% menys".



Els importadors de carburants també han destacat que el sector està format per 20 empreses i "apleguem més de 500 treballadors". Per aquest motiu ha indicat que l'aplicació de la taxa podria repercutir en la viabilitat del sector.

#2 Hanns

(24/11/20 17:46)



#1 Sisco

(24/11/20 17:22)