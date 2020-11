Actualitzada 24/11/2020 a les 13:03

Un projecte "molt complicat" el de fer un aeroport a Grau Roig, així han definit els experts convidats al debat de la CEA sobre infraestructures. Tots els especialistes s'han decantat per invertir en un tren que connecti millor el país amb els aeroports de referència i per potenciar l'aeroport de la Seu. En aquest sentit, Ricard Font, dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha destacat que "en el seu moment es va dir que l'aeroport de la Seu tenia sentit si era l'aeroport d'Andorra" i, a partir d'aquí, "cooperar amb una mobilitat que té a veure amb Espanya i França".



Per la seva part, Joan Amorós, de FERRMED, ha exposat la solució definitiva que, segons el seu implicaria potenciar la línia Barcelona-Puigcerdà i desdoblar-la "com a mínim" fins a Vic. "Amb aquesta línia arreglada, podríem fer el trajecte Andorra-Barcelona en 2:30 hores i podria estar llesta el 2030". Així mateix, proposava connectar l'aeroport de la Seu amb Andorra amb una via ferroviària que podria ser un tren lleuger que permetria arribar "fins a les pistes". Amorós també ha volgut parlar d'oportunitats i n'ha posat dues sobre la taula: el potencial d'uns Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus i el fet que l'any que ve és l'any del ferrocarril i la Unió Europea està buscant projectes. En aquest sentit, Font ha apuntat que la negociació de l'acord d'associació és un bon moment per posar els projectes sobre la taula.