Els banders evidencien que l'os va entrar pel port del Rat

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:29

Lorena Giménez Andorra la Vella

El cos de banders afirma que l’os bru que va deixar les petjades a la zona de Cataperdís va entrar pel port del Rat. El cap del cos, Fer­ran Teixidó, va explicar que els banders es van desplaçar al lloc on la resident va trobar les empremtes i a través del seguiment del rastre de l’animal van poder traçar la ruta que va seguir, tot i que en van perdre el rastre a partir d’Arcalís “perquè ja no hi havia neu”. Teixidó va manifestar que per l’anàlisi extreta consideren que es podria tractar d’un mascle adult, “malgrat que no podem afirmar res amb seguretat”, i que el rastre és de fa més d’una setmana, per la qual cosa creuen que és el mateix plantígrad que va ser vist per una excursionista a principi de mes.

Teixidó també va indicar que durant el 2020 han entrat tres ossos al Principat, però va exposar que “només entren i surten”, ja que “és complicat que es quedin aquí perquè no disposem de menjar vegetal”. I va destacar que el cos farà recomanacions de què fer quan es veu un os per “evitar generar alarma social”.