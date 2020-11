El sector augura que el 40% dels bars tancaran

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:04

ESPERANÇA PER LA CREACIÓ D'UN PROTOCOL ESPECIAL PER A LES FESTES DE NADAL

La Unió Hotelera espera que les noves mesures que ha de fer públiques el Govern aquesta setmana prevegin un protocol especial per a les festes de Nadal. Pujol va manifestar que l’executiu hauria de permetre, de forma progressiva, un augment considerable del nombre de comensals per taula en vista de les festivitats nadalenques. “No demanem que ens deixin fer una festa i ballar, sinó que, almenys durant els dies puntuals es flexibilitzin les restriccions i ens permetin gaudir, per exemple, de deu persones per taula”, va indicar. En aquest sentit, va puntualitzar que el sector de la restauració i de l’hoteleria depèn, sobre manera, de la facturació que es realitzi en aquestes dates “per evitar caure en la ruïna”. I va apuntar que del protocol “en depèn l’arribada de turistes a partir del 21 de desembre i la realització dels sopars de Nadal, Cap d’Any i Reis”. Tanmateix, el director de la UHA va exposar que el primordial és garantir la situació sanitària i “si pot ser, millorar-la”. Així, va assenyalar que “la demanda s’emmarca en l’essència de tenir una millor situació epidemiològica”, ja que, en el cas contrari, “entendríem perfectament que es tornessin a reduir els aforaments i, fins i tot, que es tanquessin els establiments”.

La Unió de Bars augura que el 40% dels negocis del col·lectiu, que se situa en uns 200, hauran abaixat la persiana de forma definitiva al gener. Així ho va afirmar un dels representants, Francesc Medina, qui va indicar que la majoria dels establiments es troben sota mínims, ja que la darrera setmana els nivells de facturació només s’han recuperat en un 25%, una xifra que consideren que no és suficient per mantenir els locals actius. “Estem agraïts per poder obrir i començar a facturar, però la instauració del teletreball i el que hem patit des de l’inici de la pandèmia no ens deixen aixecar el cap del terra”, va exposar el representant. En aquest sentit, Medina va comentar que entre el sector tenen la sensació que després de les festes hi haurà una tercera onada de la Covid-19. A més, va apuntar que el comportament de la població no ajuda a superar la situació. “A partir del gener es tornaran a disparar els contagis i molts es veuran abocats al tancament definitiu dels establiments”, va dir.D’aquesta manera, va posar en relleu que des de l’associació consideren un “sense sentit” que el Govern permeti augmentar el nombre de clients per taula, ja que “ser quatre només generarà un increment dels positius i nosaltres tornarem a ser els caps de turc”. Així, Medina va assenyalar que la voluntat del sector és mantenir el risc de rebrot baix amb la restricció de dues persones per taula i el compliment de les mesures sanitàries, però va destacar que l’essencial perquè els bars puguin sobreviure és que se’ls permeti obrir a la tarda. “Estic convençut que ens hauria ajudat més poder obrir de 17 a les 19 hores, augmentar el ventall d’hores d’activitat ens permetria recuperar un bon percentatge de la facturació i millorar els comptes de resultat dels bars”, va explicar.Malgrat que el sector dels bars consideri que l’augment dels comensals no els afavorirà en la facturació, el col·lectiu dels restauradors que formen part de la Unió Hotelera (UHA) manifesta que l’increment serà beneficiós per al negoci, ja que permetrà que els establiments ofereixin més servei durant les hores d’obertura. El director de la UHA, Jordi Pujol, va apuntar que “és molt probable que augmentem els nivells de facturació, no és el mateix servir dos sopars que quatre en una mateixa taula”. I va afirmar que “estem moderadament contents” encara que “l’ideal hauria estat que ens deixessin tenir més comensals”.Pujol també va exposar que tenint en compte la situació “precària” que ha estat patint el sector des de fa vuit mesos, en els quals el volum de negoci “no superava el 10%, ara potser arribarem al 20%”. En aquest sentit, va asse­nyalar que es troben en una situació “semblant o idèntica” a la que van patir durant els primers mesos de la pandèmia, ja que “tenim activitat, però és molt limitada per la no arribada de turistes i les restriccions en el servei”. Tanmateix, va afegir que “per sort” el Govern va flexibilitzar l’accés als ERTO i això “ens permet minimitzar les pèrdues i fer tot allò que és a les nostres mans per mantenir els establiments oberts”.