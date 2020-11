L’organisme internacional dirà si s’han de fer modificacions al projecte

El Govern presenta l'aeroport a l'OACI perquè el validi Està previst que l'aeroport es construeixi a la zona de Grau Roig. Fernando Galindo

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:37

Anna Ribas Andorra la Vella

El Govern ha presentat el projecte de l’aeroport de Grau Roig a l’Organisme d’Aviació Civil Internacional (OACI) per tal que se li concedeixi el certificat i per saber si hi cal fer alguna modificació. Així ho va explicar ahir al Diari el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andor­ra, Miquel Armengol, que va detallar que la part tècnica del projecte “ja ha acabat”. Amb tot, i malgrat que falti la certificació, Armengol va destacar que és un aspecte que “no ens preocupa gaire” perquè les empreses que han fet l’estudi són “de renom internacional” i treballen en aquest organisme d’aviació.



D’altra banda, va expressar que tenen previst fer públic el detall de per què es vol fer un aeroport i les oportunitats que planteja entre final de desembre i principi de gener. En aquest sentit, va apuntar que “el que volem és desenclavar Andorra” perquè “és un país que està atrapat als Pirineus i ara ens n’estem adonant encara més”. Armengol va posar en relleu com han afectat els confinaments dels territoris veïns en l’activitat del Principat i va exposar que l’aeroport permetrà “diversificar més l’economia del país”. “En cap cas la idea principal és portar més turisme, sinó buscar un turisme i inversors diferents, canviar l’economia del país”.



L’EFA es posiciona

Sobre el fet que l’EFA llancés una campanya a favor de l’aeroport, Armengol va aclarir que “el que han vingut a dir és que donen suport al projecte però ho estem liderant des de la Cambra i el Govern”. Sobre la relació amb l’Empresa Familiar Andorrana, va afirmar que “de tant en tant tenim alguna reunió al respecte però el que faran és reforçar la comunicació sobre els beneficis” de la infraestructura. Armengol també va precisar que és un projecte que s’està treballant amb diferents organismes del sector, “el que passa és que fins ara hem anat treballant sense fer gaire soroll”.



Cal recordar que l’EFA ha redactat un manifest en el qual defensa “l’absoluta necessitat de potenciar les connexions regulars i noves fronteres polítiques per al Principat”. Un objectiu que considera“urgent i inajornable”. Tanmateix, es va indicar que la infraestructura “Andorra-la Seu és una opció complementària, transitòria i limitada”. Finalment, van reiterar que la construcció d’un aeroport a Andorra és “un projecte de país, un projecte de tots i per a tots”.

#2 De mal en pitjor.

(24/11/20 07:22)



#1 Josep

(24/11/20 07:20)