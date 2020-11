El PS creu que la rebaixa de la cessió del sòl dels comuns és una “involució”

Sánchez considera que l’esmena de terceravia convida a les corporacions “a no complir la llei”

Actualitzada 24/11/2020 a les 18:40

Adrià Esteban Andorra la Vella

El conseller general del PS, Carles Sánchez, ha assegurat aquesta tarda en roda de premsa que la rebaixa del percentatge de cessió obligatòria al 0% per habitatge destinat al mercat de lloguer suposa una “involució”. En aquest sentit, Sánchez ha proposat la seva “supressió” atès que “es basa en la rebaixa, no en l’adequació de les estructures existents”. Per aquest motiu, ha considerat que aquesta disposició transitòria “no modifica les lleis sinó que convida als comuns a no complir-les”. Cal recordar que aquesta reducció parteix d’una reserva d’esmena de terceravia transaccionada per la majoria en la comissió d’Economia, relativa a la llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i millora del poder adquisitiu.



D’altra banda, el conseller del PS, Roger Padreny, ha ressaltat que el Fòrum Nacional de la Joventut, gràcies a les aportacions del PS, podrà estar present a la Taula Nacional de l’Habitatge, així com l’ACU. En darrer lloc, Padreny ha celebrar que la llei encomani “a elaborar una política pública d’habitatge planificada per ordenar les prioritats”.

#4 CNT dels residents ya

(24/11/20 19:18)



#3 Eduard López Mirmi

(24/11/20 18:59)



#2 P3.

(24/11/20 18:55)



#1 Joan

(24/11/20 18:53)