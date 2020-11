El bon temps convida a saltar-se les mesures contra la Covid La zona de pícnic de la Coma de Ransol va ser una de les que van registrar massa afluència.

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:34

Anna Ribas Andorra la Vella

El bon temps ha convidat els habitants del Principat a saltar-se les mesures sanitàries contra la Covid-19. Així ho van constatar tant els agents de la policia com els agents de circulació dels comuns, que van detallar que durant el cap de setmana es van trobar grups grans de persones en diferents berenadors del Principat i zones de pícnic. Des del cos de policia van detallar que es van haver de fer controls en diferents punts del país perquè es van reunir grups de persones que no eren del mateix nucli de convivència i que no duien la mascareta posada.



Tot i no poder detallar el nombre d’intervencions, sí que van indicar que les parròquies d’Encamp i de Canillo van ser les zones en les quals van optar per fer més controls. I van destacar que la població va optar per aprofitar el bon temps però “la normativa és clara i no es pot actuar amb tossuderia”.



Des del comú de Canillo van destacar que un dels punts conflictius va ser el berenador de Ransol, ja que hi van anar força grups de persones. Amb tot, però, van comentar que va ser una actitud generalitzada en diversos punts del país i que, per tal d’evitar-la, tant la policia com els agents de circulació van fer diversos controls.