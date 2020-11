Detinguda una parella per un presumpte cas d'abús sexual a la filla menor d'edat

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:32

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir divendres un home i una dona residents de 42 i 36 anys, respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la llibertat sexual. Estarien acusats d’abús sexual a la filla menor d’edat. Aquesta és una de les detencions més destacades de la setmana passada conjuntament amb la de dos joves de 21 i 27 anys que van ser arrestats dissabte després d’agredir els pares. El primer hauria agredit dissabte el progenitor, així com la parella d’aquest últim després d’una disputa. El segon hauria pegat la mare divendres.



D’altra banda, un home de 41 anys va ser arrestat dijous al migdia arran d’un conflicte amb un agent de circulació d'Escaldes-Engordany. L’home va desobeir les ordres d’aturar-se per tal de verificar la documentació i va emprendre la marxa arribant a donar un cop a l’esquena de l’agent amb el retrovisor del cotxe.