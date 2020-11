El comú d'Escaldes-Engordany no forma part de la iniciativa "La cultura no s'atura"

Sílvia Riva La ministra de Cultura i Esports durant una reunió al ministeri Govern

Actualitzada 24/11/2020 a les 11:58

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Cultura i els comuns presentaran aquest matí un nou projecte anomenat "La cultura no s'atura" en què es preveu una programació durant la temporada d'hivern de manera conjunta. A la iniciativa no hi formarà part la corporació escaldenca encapçalada per Rosa Gili. Segons ha pogut saber el Diari, després de gairebé dos mesos treballant per la iniciativa, s'ha optat que, tenint en compte la situació extraordinària que es viu arran de la pandèmia, que el millor és unir esforços per tirar endavant espectacles, concerts, presentacions de llibres, etc, sempre que la situació sanitària ho permeti i estigui acceptat pels protocols del ministeri de Salut.



La intenció és que principals agents de l'àmbit de la cultura nacional, com per exemple, una llibreria, proposi diversos autors de referència i que cada corporació pugui decidir si vol fer una xerrada, un col·loqui, o el que consideri oportú. D'aquesta manera, es vol evitar que es puguin trepitjar dos actes al mateix temps.