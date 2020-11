Cotxes cremats i abandonats pels contrabandistes a l'RN20

El nombre de vehicles calcinats ha crescut exponencialment en els darrers mesos

Actualitzada 24/11/2020 a les 14:17

Redacció Andorra la Vella

El fenòmen dels vehicles abandonats a l'RN-20 a l'Arieja es pot veure des de fa uns tres anys, però en els darrers mesos ha crescut exponencialment, tal i com recull el mitjà francès La Depeche. Segons el rotatiu, són vehicles que els contrabandistes compren a preus baixos, els utilitzen dos o tres mesos i després els cremen i els abandonen al costat de la carretera que va en direcció a Andorra per tal d'esborrar qualsevol tipus de rastre.



La polèmica a les localitats franceses properes al Principat ha anat en augment arran d'aquest creixement dels vehicles calcinats i abandonats, però retirar aquests vehicles comporta problemes jurídics i financers. Ara, la prefactura de l'Arieja estaria treballant per solucionar la problemàtica i poder establir un calendari per retirar els vehicles, el qual de moment no està definit.