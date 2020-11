Arrenquen les obres del futur casino

L’empresa adjudicatària va retirar la llicència divendres per iniciar els treballs

Redacció Andorra la Vella

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va informar ahir en roda de premsa telemàtica que aquesta setmana s’inicien les obres de construcció del casino. Marsol va explicar que Jocs, SA, l’empresa adjudicatària del complex de lleure, va retirar divendres la llicència d’obres del comú per iniciar la construcció de l’edifici. De fet, ahir al matí ja entraven camions a la parcel·la de Prat de la Creu per fer els treballs d’excavació.



L’estudi d’enginyeria i el de projecte d’obres ja estan aprovats i l’obra s’inicia fent les plantes soterrades, on es farà el pàrquing del casino i els espais tècnics de les instal·lacions.



La previsió és que el complex de joc i lleure estigui acabat l’estiu del 2022, com a molt tard al setembre. De fet, el ministre de Finances, Eric Jover, va afirmar en comissió legislativa d’Economia el mes d’octubre que la data límit per desenvolupar físicament l’estructura és el 4 de setembre del 2022, dos anys després de la decisió del CRAJ d’adjudicar la llicència a Jocs, SA.



D’altra banda, pel que fa al projecte de construcció d’un giny fins al pic de Carroi, Marsol va informar que juntament amb l’empresa adjudicatària i els comuns de la capital, com també el de la Massana, han començat a treballar “amb intensitat” per poder impulsar el concurs per a la construcció del nou telefèric.

