Actualitzada 24/11/2020 a les 06:28

L’escola andorrana de Santa Coloma té activa l’app contra l’assetjament. L’aplicació B-resol està operativa des d’aquest curs i 420 alumnes i 75 docents i no docents s’impliquen en l’ús d’aquesta eina per prevenir assetjaments i millorar la convivència a les escoles. De fet, ja hi havia altres cinc centres on els estudiants majors de 12 anys poden descarregar-se l’app.