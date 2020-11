Maria Ubach participa en la 37a Conferència ministerial de la Francofonia en el 50è aniversari de l'OIF

Actualitzada 24/11/2020 a les 18:14

Redacció Andorra la Vella

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha intervingut avui en la 37a Conferència ministerial de La Francofonia que se celebra de manera telemàtica sota el títol "Els reptes de la pandèmia Covid-19 per la Francophonie". Ubach ha expresat en la trobada virutal la necessitat que organismes internacionals com l'OIF vetllin per les necessitats de les poblacions més desfavorides i doni respostes concretes als desafiaments plantejats l'actual context de crisi.



A més, la ministra ha posat en relleu la vulnerabilitat de les dones i nenes a les quals la pandèmia ha conduït a situacions extremadament precàries. En aquest sentit, ha anunciat que Andorra s'adhereix al Fons "La Francophonie avec Elles", una iniciativa de la Secretaria General de l'OIF per promoure l'empoderament de les dones, amb una aportació voluntària de 40.000 euros. Ubach també ha indicat en la seva intervenció que les institucions han de vetllar perquè les conseqüències econòmiques i socials de la crisi no converteixin a les dones en les principals víctimes i que la igualtat de gènere segueixi sent una prioritat als països que comparteixen la llengua francesa.



Tal com ha expressat la ministra, enguany es compleix el cinquantè aniversari de La Francofonia i en aquest context, ha afirmat que Andorra reitera la importància que atorga a la cooperació multilateral francòfona, com a instrument per avançar cap a societats més justes i inclusives. Així dons, el principat s'adhereix a la "Resolució per viure junts la pandèmia COVID-19 i el món post-COVID".