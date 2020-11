311 casos de violència de gènere aquest any

Actualitzada 24/11/2020 a les 14:29

Un total de 311 dones han estat ateses des del mes de gener pel servei d'atenció a la violència de gènere i domèstica. Una xifra a la qual s'ha d'afegir els 390 fills i filles d'aquestes dones que també han viscut aquesta situació de violència. Des que es va iniciar el servei el 2006, han estat 1.458 les dones del Principat que han patit violència de gènere i que han buscat ajuda, ja que tal com indicava Mireia Porras, cap d'àrea de Polítiques d'Igualtat, aquesta xifra o reflecteix la realitat a causa de "l'efecte iceberg" que envolta aquesta problemàtica social. A més cal destacar que un 52% de les víctimes és menor de 40 anys, "és un drama", ha apuntat Porras, i més tenint en compte que el 15% dels casos es produeixen entre noies de 18 a 27 anys.

Durant la roda de premsa que el ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, i Porras han realitzat aquest migdia, també han destacat que les dones segueixen tenint dificultat per denunciar el seu agressor pel vincle emocional que comparteixen amb la persona que en molts casos és el pare dels seus fills. Així doncs, un 64% no denuncia mentre que el 32% de les víctimes sí que ho fan. Per contra, un 71% de les dones opten per trencar la relació i un 21% segueix endavant.

Durant la presentació, Porras ha destacat que és més important que es trenqui la relació que no pas la denúncia i que per tal de fer-ho possible, i atenent que en moltes relacions hi ha violència econòmica, s'han concedit 156 prestacions econòmiques a 104 famílies per un total de 159.069,85 euros. "No volem que cap dona continuï amb una relació on hi ha violència de gènere per temes econòmics", ha subratllat. A més, ha detallat que 14 famílies han estat acollides als pisos del ministeri.

Finalment, han destacat que durant el confinament hi va haver un repunt de casos, ja que és una situació que va propiciar que la situació esclatés i que les dones optessin per a demanar ajuda a través del WhatsApp 606181 del telèfon 181 o del correu electrònic. D'altra banda, Porras ha incidit en el fet que moltes vegades es posa el pes en la dona perquè faci el pas de denunciar quan "la responsabilitat és de la part agressora". Per això ha recordat que existeix el programa de promoció de relacions no violentes que atén sobretot a homes i en el qual actualment participen 30 persones.