Tres noves altes hospitalàries en una jornada amb 49 nous positius

Salut notifica que vuit pacients es troben a cures intensives i que hi ha 822 casos actius

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut va informar ahir que en les darreres 24 hores hi ha hagut tres altes més a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així, a hores d’ara hi ha un total de 21 pacients ingressats, dels quals tretze es troben a planta i vuit a la Unitat de Cures Intensives (UCI), sis amb requeriment de ventilació mecànica.



La pressió sanitària, doncs, disminueix lleugerament respecte a l’actualització del ministeri de dissabte. En aquesta, cal recordar que s’havia informat que el brot per coronavirus a la planta de pal·liatius al centre hospitalari ha comptabilitzat un total d’onze contagis entre interns de la planta, com també en professionals sanitaris.



Pel que fa a l’actualització epidemiològica, el Govern va notificar ahir a la tarda que s’han detectat 49 nous casos positius per coronavirus.



D’aquesta manera, la xifra total de positius des de l’inici de la pandèmia el mes de març s’eleva a 6.256, dels quals 5.398 s’han registrat durant la segona onada. Per altra banda, el nombre de persones que han superat la malaltia ja puja fins a les 5.358. Segons les darreres dades, en aquests moments encara resten 822 casos actius, és a dir 19 menys que el dia anterior. En la darrera actualització, l’executiu també va informar que no s’ha registrat cap nova defunció. D’aquesta manera, la xifra es manté en un total de 76 òbits.



Pel que fa a la població escolar, un total de 24 aules estan sota vigilància activa, de les quals vuit estan aïllades completament i 16, parcialment. A banda, hi ha 22 aules sota vigilància passiva.