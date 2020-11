Poca afluència de temporers a Immigració en no fer-se els contractes

La manca d’una data d’obertura de les estacions per les restriccions veïnes endarrereix el procés

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:50

L’inici incert de la temporada d’hivern està provocant canvis en situacions que fins ara eren convencionals. Com per exemple l’activitat que hi havia per aquestes dates al Servei d’Immigració, amb les tramitacions dels permisos de residència i treball per als temporers vinguts de frontera enllà. Aquest any, segons ha pogut saber el Diari de fonts properes al Servei, les gestions fetes per al personal de temporada no tenen res a veure amb les d’anys anteriors. El motiu principal radica que molts dels establiments de temporada, ja siguin de l’hostaleria, de la restauració o les mateixes pistes d’esquí, no tenen clara la seva data d’obertura. Cal recordar, en aquest sentit, que Vallnord va aturar uns dies les altes de nous treballadors fins a tenir clares les restriccions dels països veïns, una línia que han seguit tant hotels com restaurants.



“No estem tramitant permisos de temporada; estem fent renovacions de tot l’any i altres tràmits” destacava el Miquel Lourenzo, que s’encarrega d’aquestes accions burocràtiques en una gestoria. Un fet que van confirmar les mateixes fonts del servei, que van indicar que només a primera hora del matí hi havia alguna tramitació de temporada. Així doncs, ara per ara, i malgrat arribar amb precontractes i promeses de feina, hi ha diversos temporers que es troben en compàs d’espera per poder completar el seu procés i obtenir la residència i treball al Principat. És el cas de la Júlia, que té el seu contracte aparaulat amb un hotel a peu de pistes on ha treballat els darrers anys però que “ara, amb les mesures dels països veïns, no sabem quan començarà la temporada i quan obrirà. La veritat que la situació és una mica angoixant”. Un cas similar és el de la Paola, que estava a la cuina d’un establiment hoteler i que de moment no sap quan obrirà. “Estic mirant altres opcions, perquè jo confio que acabi obrint, però m’he de cobrir per si al final és que no”. Una situació que no és exclusiva, ja que el fet que molts establiments de temporada restin tancats endarrereix la burocràcia.



Però com acostuma a passar sempre, tota moneda sempre té dues cares, i aquest és el cas de l’Andrea, que va viatjar a principis de setmana des de l’Argentina fins a Andorra i va explicar que “he pogut arribar sense problemes. Tenia el meu precontracte i en arribar aquí, el meu cap ja em va fer el contracte per tal de poder tramitar la targeta de residència i treball i començar a la feina durant la setmana vinent”. En una situació similar es troba el Norberto, que ja fa diverses temporades que treballa a diferents estacions d’esquí i que va dir que “no hi ha hagut cap problema per arribar a Andorra. El que passa és que ara estem pendents de quan es poden obrir les pistes i que nevi, per començar a treballar”.



DUES REALITATS

Tot i tenir el precontracte hi ha persones que no poden tramitar la residència ja que l’ocupador resta tancat i no han formalitzat la relació laboral.



Malgrat la situació sí que hi ha empreses que realitzen les contractacions tan aviat com els seus treballadors arriben al país per tal de poder agilitzar els tràmits de residència.