La Llacuna acull l'exposició del IX Concurs d'arts plàstiques per a joves

Actualitzada 23/11/2020 a les 16:26

Redacció Andorra la Vella

El Centre Cultural de la Llacuna acull des d'avui les 27 obres que han participat en el IX Concurs d'arts plàstiques per a joves. La mostra, que compta amb pintura, escultura, dibuix, aquarel·la i gravat, es podrà visitar fins al 27 de novembre, tot i que l'objectiu és que es pugui exposar en les diferents parròquies a partir del 2021 si la situació sanitària ho permet.



Quatre obres han estat les guanyadores de les diferents categories i s'han concedit també tres accèssits. En la categoria A, que comprèn les edats de 14 a 17 anys, han guanyat '25 de novembre', de l'artista Marta Moreno Fernández, amb un premi de 900 euros i 'Repressions any rere any', de l'artista Marina Romero Jiménez, amb una dotació de 800 euros i s'ha atorgat dos accèssits de 330 euros a 'Stan Lee', de l'artista Carla Giribet Borràs i a 'Dona del Vent', d'Iris Tallada Cuadros. El guanyador de la categoria B, de 18 a 22 anys, han estat 'Ma jolie', de Marcel Llovera Mombiedro, amb un premi de 1.400 euros i s'ha concedit un accèssit de 300 euros a Una 'Peculiar Reunió' d'Eric Morales Altimir. L'obra 'Geography study/What side are you standing on?', de l'artista Domènec Montané Massard, ha estat la guanyadora en la categoria C, que compren entre els 23 i els 29 anys, i que està dotada amb 2.000 euros.