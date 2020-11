La Creu Roja engega la quarta campanya de donació de sang

Les donacions es recullen al Prat del Roure d'Escaldes entre dilluns i dimecres

Actualitzada 23/11/2020 a les 14:36

Redacció Andorra la Vella

La Creu Roja Andorrana ha començat avui la quarta i última campanya de donació de sang de l'any, que s'allargarà fins dimecres. La recollida es fa al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, entre les 11 h i les 14 h i les 16.30 h i les 21.30 h. Segons han indicat des de l'entitat, la situació actual ha provocat que durant la tardor la necessitat de sang sigui alta amb la represa d'intervencions ajornades durant el confinament. Per aquest motiu, la Creu Roja ha iniciat una nova campanya dos mesos després de la darrera, que va obtenir un total de 382 donacions de les quals 340 van ser aptes. Cal recordar que per tal de seguir els protocols sanitaris marcats, cal demanar cita prèvia per anar a donar sang a la pàgina web www.donarsang.gencat.cat per tal que no hi hagin acumulacions de persones.



La Creu Roja Andorrana ha remarcat la importància de seguir donant de manera regular, i ha agraït la col·laboració de tots els implicats en fer possible les campanyes: el Banc de Sang i Teixits, el Govern, el comú d’Escaldes-Engordany, el SAAS i el Centre Comercia Andorrà – Super U.