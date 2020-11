La Batllia anul·la el nomenament de la cap de finances del SAAS

El tribunal sentencia que el procés de selecció "no és ajustat a dret" i que el concurs s'ha de repetir

23/11/2020

Redacció Andorra la Vella

La Batllia ha anul·lat el nomenament de la cap de finances del SAAS, Raquel Muñoz, arran de la demanda que un particular va posar al desembre del 2018 en contra de l'elecció del Comitè directiu de la parapública. El Tribunal de Batlles sentencia que el procés de selecció que va fer el SAAS "no és ajustat a dret", tal com va denunciar el particular, i la repetició del concurs per tal de fer una designació com l'exposada en el document.



El tribunal considera que el fet que el comitè de selecció estigués format només per dues persones "difícilment possibiliten la presa de decisions per majoria", una de les quals a més era la cap de Recursos Humans que no té dret a vot segons l'article 37 del Codi de l'administració. Per tant, aquest comitè "difícilment es pot considerar com a òrgan amb dret a vot". Així mateix, puntualitza que "curiosament, no s'indiquen, en els informes d'entrevista realitzats" les votacions dels dos membres del jurat i que "aquest silenci només al SAAS pot perjudicar".



El demandant al·legava que s'havia vulnerat el dret a la defensa, ja que va demanar tota la documentació relativa al concurs al SAAS i aquest no li va facilitar, que la composició del comitè de selecció no era la correcta i que hi havia irregularitats en el requisit de preferència de la nacionalitat andorrana, un fet que el SAAS va defensar amb la justificació que aquest criteri només s'aplica si dos candidats tenen la mateixa puntuació.

