L'entrada de vehicles ha baixat un 24% aquest any

L'octubre ha registrat un descens del 6'5% de pas pels punts fronterers

Cues de sortida del Pas cap a França a mig matí Cues de sortida del Pas cap a França abans de l'últim confinament Fernando Galindo

Actualitzada 23/11/2020 a les 10:11

Redacció Andorra la Vella

Les restriccions de mobilitat imposades als països veïns per la pandèmia de la Covid s'han concretat en una disminució de l'entrada de vehicles per les fronteres del 24,1% entre el gener i l'octubre en comparació amb el total del 2019, segons recull Estadística. La xifra global indica que el descens de l'arribada de visitants ha estat més acusat pel punt del riu Runer, amb una baixada acumulada del 25,1%, mentre que pel Pas de la Casa la variació negativa ha estat d'un 22,1%. El fluix dels primers deu mesos del 2019 va ser de 3.474.122 vehicles i aquest any s'ha quedat en 2.638.438.



El departament d'Estadística mostra que la caiguda de l'octubre ha estat del 6,5%, amb 315.601 entrades, respecte el mateix mes de l'any passat. Les dades revelen més incidència a la baixa per la part francesa, un 18,8%, ja que les mesures de confinament per frenar la propagació del coronavirus que han impedit l'entrada de turistes van entrar en vigor abans que a Espanya, des d'on hi ha un mínim increment del 0,3%. La baixada del'octubre ha estat del 7,1% en el cas dels turismes mentre que els vehicles pesants registren un alça del 20,2% respecte els nivells de l'octubre del 2019.