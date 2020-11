Jocs SA comença a construir el casino

L'adjudicatària del complex va retirar divendres la llicència del comú per iniciar els treballs de l'edifici

Actualitzada 23/11/2020 a les 13:57

Redacció Andorra la Vella

El casino comença a fer-se realitat. Jocs SA, l'empresa adjudicatària del complex de lleure, va retirar divendres la llicència d'obres del comú per iniciar la construcció de l'edifici avui i aquest matí ja entraven camions a la parcel·la de Prat de la Creu per fer els treballs d'excavació.



L'estudi d'enginyeria i del projecte d'obres ja estan aprovats i l'obra s'inicia fent les plantes soterrades on estarà el pàrquing del casino i els espais tècnics de les instal·lacions. La previsió és que el complex de joc i lleure estigui acabat l'estiu del 2022.