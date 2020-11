Govern estudia la creació d'un òrgan públic per vigilar el cultiu de cànnabis

Govern estudia el projecte del cultiu de marihuana amb la convicció que caldria molt de control per part de l’Estat

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:13

Lídia Raventós Andorra la Vella

El Govern segueix estudiant el projecte del cultiu de cànnabis amb finalitats terapèutiques com a possible alternativa al tabac. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va assegurar que la decisió encara no s’ha pres però que l’executiu té clar que només es tirarà endavant en el cas que sigui positiu per al sector ramader i agrícola del país. El que té clar és que si es tira endavant caldrà “molt de control de l’Estat i que el model vagi d’acord amb les característiques del país”.



Per dur a terme aquest control, caldria la creació d’un organisme públic que se n’ocupés. “Els convenis internacionals sobre productes estupefaents com el cànnabis ens diuen que hi ha d’haver molt de control de l’Estat i que tot ha de passar per una agència pública perquè al final estàs tractant un producte que representa un risc i cal que passi per un control”, va informar Calvó, indicant que es tractaria d’un “organisme públic” i que Govern “està estudiant com es podria implementar” l’ens al Principat.



De moment, l’executiu està encara en la fase de recerca d’informació per conèixer com s’han dut a terme projectes similars a d’altres països com el Canadà, Suïssa o territoris europeus que també han triat aquesta opció com Portugal. Segons va confirmar la ministra, “tots els països que tenen projectes similars passen per aquest control de l’Estat” i va recordar que és important tenir-ho clar perquè “aquesta planta l’has de produir si tens la demanda”. En aquest sentit, va explicar que es tracta d’un cultiu en el qual “va molt lligada l’oferta amb la demanda, és a dir, tu primer has de tenir la indústria farmacèutica que podria aprofitar el que tu produeixes, no pots cultivar cànnabis i esperar que algú te’l vingui a comprar”. Per tant, abans de tirar endavant la plantació “has de tenir tot el circuit establert, des d’un principi, i has de fer un producte de molta qualitat i molt a prop de la innovació”, va afegir Calvó.



Per tot plegat, l’executiu segueix estudiant la proposta i ara està en fase de “buscar una empresa que ens pugui assessorar amb més detall”, amb paraules de la demòcrata. El Govern és conscient que és un projecte que “afecta la sensibilitat de la societat perquè té determinades implicacions” i per això s’explicarà quan es tinguin tots els detalls i s’hagi decidit si es tira endavant o es descarta. La titular de la cartera de Medi Ambient va calcular que l’any vinent “ja podrem dir si es pot fer o no a Andorra amb totes les garanties”. “En tot cas, no es farà si no podem assegurar totes les garanties i si no té una repercusió també positiva sobre el sector agrícola i ramader”, va concloure.

