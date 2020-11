França relaxarà les restriccions de la Covid-19 en tres fases

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:43

Redacció Andorra la Vella

França començarà a flexibilitzar les restriccions imposades pel coronavirus en les pròximes setmanes, duent a terme aquest procés en tres etapes per a evitar un nou brot de la pandèmia, segons va informar el portaveu del Govern, Gabriel Attal, al periòdic francès Le Journal Du Dimanche.



Dimarts, el president Emmanuel Macron adreçarà un discurs a la nació sobre la situació del virus i podria anunciar una relaxació parcial de les restriccions que van entrar en vigor el 30 d’octubre passat. “Hi haurà tres fases per a alleujar el confinament en vista de l’evolució de la situació sanitària. Una primera fase al voltant de l’1 de desembre; després, abans de les vacances de Cap d’Any, i tot seguit a partir del gener de 2021”, va explicar Attal.



Tot plegat, ho va notificar en una jornada en què els casos van ser 17.881 i les persones hospitalitzades va disminuir per cinquè dia consecutiu a 31.365.