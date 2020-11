Espot i la Conadis tracten la modificació de la Llei dels drets de les persones amb discapacitat

El cap de Govern i el Consell nacional de la discapacitat s'han reunit telemàticament

Actualitzada 23/11/2020 a les 18:37

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha reunit avui telemàticament amb el Consell nacional de la discapacitat (Conadis) en la trobada anual, on han tractat la modificació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat de l'any 2002. L'objectiu és adaptar i actualitzar-la a les bases del conveni que el Govern va ratificar el 2014, entre els quals hi destaca la igualtat d'oportunitats, la no discriminació o el respecte a la privacitat. L'executiu ha iniciat els contactes amb els experts jurídics per a la modificació i, per incloure les consideracions de la societat civil i enriquir el text modificat, també es comptarà amb la participació i les aportacions d'entitats representants de persones amb discapacitat i del Centre de Recerca Sociològica (CRES).



La reunió, on també hi han assistit el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, les secretàries d'Estat Teresa Milà i Helena Mas, i els representants de les diferents entitats i associacions de persones amb discapacitat, ha servit per tractar el canvi de model de valoració atenent a les capacitats de les persones. Un model que es concep com a un instrument bàsic per potenciar "el canvi de mirada" envers la discapacitat, creant un nou paradigma en què Andorra pot esdevenir un dels països pioners. Així mateix també s'han tractat el Pla de Salut Mental i el cronograma de treball, s'han compartit les diferents polítiques en favor de les persones amb discapacitat i s'ha presentat la memòria d'activitats de l'Àrea de Promoció de l'Autonomia Personal i el seguiment de l'Estratègia laboral de les persones amb discapacitat i del reglament de l'ocupació.