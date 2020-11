El nou model a El cedre, es completarà en “un o dos anys”

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:21

LA CINQUENA PLANTA, UNA EXTENSIÓ DELS LLITS DE L'HOSPITAL JA OPERATIVA

El segon gran canvi d’El Cedre és la reconversió de la cinquena planta en un espai més de l’hospital, amb una vintena de llits per a persones grans que necessitin un període de convalescència abans de tornar al seu domicili i després d’haver passat per un ingrés hospitalari. A l’estiu hi va haver els primers pacients però el brot de Covid va fer que la planta s’hagués d’habilitar per als usuaris contagiats. El funcionament “ens ha donat la visió més hospitalària de cara a encarar aquesta nova etapa”, va assenyalar Montserrat Alsina. El plantejament mentre no se superi la crisi sanitària serà aquest de polivalència. També pel que fa al personal que hi treballa, perquè “ja teníem la plantilla dimensionada per atendre els pacients de la unitat de convalescència i han estat els que han atès els pacients de Covid”. El servei també compta amb fisioterapeuta, terapeuta ocupacional i els perfils necessaris per dur a terme els tractaments que necessitin els pacients abans de tornar al domicili.

Ara mateix El Cedre té un centenar d’usuaris i la capacitat està entre les 125 i les 130 places entre residència i la planta més hospitalària. Quant a la plantilla, comptant la d’alguns serveis externalitzats, també està prop del centenar de persones.

Pilotar la transformació d’El Cedre al model d’Atenció Centrada a la Persona (ACP) és la tasca encomanda a Montserrat Alsina, professional especialitzada en aquest canvi de paradigma en les residències de gent gran. Alsina va ser contractada inicialment com a assessora externa i el mes de febrer es va fer un primer assaig a la tercera planta que va servir per comprovar “una mica el que representava” una transformació que va generar molt soroll i que ha requerit un esforç extra de comunicació amb el personal i també les famílies. Ara l’objectiu és que “a les plantes de residència es comenci a treballar en aspectes d’ACP, estem començant la formació, a pensar els equips” i la meta més immediata és que “pensem que a primers d’any ja tindrem una mica l’estructura, que no vol dir que la tinguem ja instaurada perquè no és una cosa fàcil. Trigarem un any o dos a tenir els equips consolidats i tota la gent treballant i entenent bé què és l’ACP”.I que és l’ACP? Alsina precisa que la filosofia és que “fins ara hem treballat molt pels avis, hem organitzat molt nosaltres, una actitud una mica paternalista, i l’ACP el que diu és les persones tenen capacitats i els hi podem demanar, si no a elles als seus representants, i podem adaptar la nostra feina al que ells voldrien”. Un canvi que implica “una gran transformació dels professionals, que passen de ser els que decideixen, a acompanyar i facilitar la vida de les persones”.Un nou sistema de funcionar que implica una logística diferent. Perquè ja no són els cuidadors els que marquen l’agenda diària. “A la prova pilot ja era així, ens assèiem i consensuàvem els horaris de menjar, d’aixecar-se, les activitats que es feien”, va exposar Alsina. I el projecte passa perquè “cada planta serà diferent en funció del que necessitin les persones, seran unitats de convivència diferenciades i adaptades als usuaris”. El grau de dependència també influirà malgrat que Alsina precisa que “l’ACP vol que la persona sigui capaç de sentir que encara està viva i que té projecte de vida, tant els que tenen capacitat d’entendre-ho com els que no, és un tema de dignitat, d’entendre que la persona ho és fins al final de la seva vida”. Per això es fa necessari recopilar la informació per “saber com podem fer que aquest temps que li queda de vida s’assembli el màxim possible a com ha estat. I això és un aprenentatge tant per als avis que quan els dius que poden decidir coses es queden una mica parats, com per al personal”.Quant a la plantilla, un dels canvis que havia d’acompanyar la implantació del model ACP era la reducció de les jornades laborals de les auxiliars, ara de 12 hores. Això per ara està en stand by perquè “ens agradaria modificar-los i de fet hi ha molta gent que té clar que els agradaria el canvi d’horari, el que passa és que la crisi sanitària fa que gestionem millor amb horaris de 12 hores”. El que també ha portat la Covid és un reforç de la plantilla “suficientment potent com per fer front a qualsevol crisi que puguem tenir i són les persones que necessitem per implementar l’ACP”, sosté la coordinadora assistencial.