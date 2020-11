El PS demana saber a què respon el reforç a l'àrea d'Ortopèdia i Traumatologia

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:53

La Consellera General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha fet una demanda a sindicatura per obtenir més informació sobre les incorporacions dels nou professionals a l’Àrea de Traumatologia i Ortopèdia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.



Vela vol conèixer quin ha estat el criteri del Govern i de l’autoritat sanitària per incorporar nou nous professionals i ampliar l’Àrea de Traumatologia i Ortopèdia, a què respon el reforç i en quina planificació sanitària s’emmarca. Referent també a la planificació, des del PS es demana si els criteris d’ampliació de l’àrea responen a una planificació del Centre Hospitalari (CHA) que afecta altres serveis en la mateixa proporció o bé una necessitat especificada de la població en aquesta àrea.



La consellera també demana per quins professionals està integrada l’àrea, quina vinculació tenen amb l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i en cas d’existir una relació laboral, per quina durada es preveu el contracte amb cada professional.



Vela reclama el nombre d’actes mèdics en traumatologia i ortopèdia, separats per tipus de malaltia, que s’han produït per part dels professionals adscrits i no adscrits a l’àrea en els darrers 5 anys, així com el nombre d’actes a l’estranger i el nombre d’intervencions quirúrgiques per tipus d’intervenció.