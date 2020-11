El comú engega el primer concurs d'aparadors de Nadal

Cada infant censat a la parròquia i menor d'11 anys tindrà un calendari d'advent que es podrà recollir a les oficines de turisme a partir del divendres

Cartell concurs aparadors Encamp El cartell del concurs d'aparadors d'Encamp Comú d'Encamp

Actualitzada 23/11/2020 a les 16:47

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp ha engegat les activitats nadalenques a la parròquia, que enguany comptaran amb el primer concurs d'aparadors i decoració de Nadal en el qual hi poden participar bars, restaurants, comerços i hotels, així com particulars que vulguin fer-ho en balcons, façanes i jardins. El període per a presentar les butlletes de sol·licitud acabarà el 15 de desembre i els participants rebran una val de 20 euros que hauran de passar a recollir per qualsevol de les oficines de turisme de la parròquia per gastar durant el mercat de Nadal. Els premis van des de 150 fins a 450 euros en funció de la categoria i serà un jurat que emetrà el veredicte tenint en compte també els "m'agrada" a les xarxes socials sota l'etiqueta #femparroquiaencamp. Així mateix, hi haurà dos tallers de decoració nadalenca per aportar idees als participants que seran gratuïts i que es duran a terme a La Valireta el 5 i el 12 de desembre. Per poder assistir-hi és imprescindible inscriure's a cultura@encamp.ad o trucant a 731 490.



El comú també ha preparat un calendari d'advent per a cada infant censat a la parròquia i que enguany compleixin com a màxim 11 anys, que es podrà recollir a les oficines de turisme d'Encamp o del Pas de la Casa a partir del divendres 27 de novembre i durant tota la setmana següent en l'horari de les oficines de 9 h a 13 h i de 15 h a 19h. Aquesta iniciativa es duu a terme arran de la impossibilitat de fer el tradicional acte al balcó de la oficina de Turisme per evitar aglomeracions de gent. Els calendaris inclouen el programa d'activitats de Nadal i una carta dels desitjos per enviar als Reis Mags o al Pare Noel que es podran dipositar en una bústia màgica que habilitarà el comú a partir de l'encesa de llums.



La corporació comunal està treballant en un programa d'activitats que es presentarà la setmana vinent amb el doble objectiu de dinamitzar la parròquia i generar bons moments a les famílies durant les festes nadalenques.