Alta de dos pacients amb Covid ingressats a l'hospital

L'UCI suma set malalts amb ventilació mecànica

Actualitzada 23/11/2020 a les 17:02

Redacció Andorra la Vella

El nombre de pacients hospitalitzats per Covid torna a baixar per tercer dia consecutiu, ja que dos dels malalts ingressats han rebut l'alta en les últimes hores, segons ha informat el SAAS. El centre acumula 19 afectats amb una desena de contagiats en la planta per a coronavirus, tres menys que ahir per les dues recuperacions i perquè un dels malalts ha passat a cures intensives.



La situació dels pacients a l'UCI s'agreuja lleugerament perquè hi ha un afectat més que ha hagut de ser connectat a la ventilació mecànica, davant dels sis que hi havia diumenge. La unitat suma nou pacients i torna a l'ocupació de dissabte.