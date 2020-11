Detinguts dos joves de 21 i 27 anys per agredir als seus pares

Un home de 41 anys va donar un cop amb el retrovisor a un agent de circulació d'Escaldes

Actualitzada 23/11/2020 a les 12:24

Redacció Andorra la Vella

Dos joves de 21 i 27 anys van ser detinguts el passat dissabte per un presumpte delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic en agredir als seus pares. La detenció del primer es va produir passades les 23.30 h del dissabte, quan es va requerir els serveis de la policia per una disputa del noi amb el seu pare, en la qual hauria agredit al progenitor, així com a la parella d'aquest últim. Pel que fa al jove de 27 anys, el cos d'ordre va ser requerit a Andorra la Vella el divendres ja que la mare va manifestar que havia estat agredida pel seu fill en el seu domicili. En un primer moment, els agents no van controlar l'interessat, però posteriorment, cap a la una de la matinada del dissabte, va ser detingut pels fets que la mare va denunciar en dependències policials.



D'altra banda, un home de 41 anys va ser arrestat dijous al migdia arran d'un conflicte amb un agent de circulació d'Escaldes-Engordany. L'home va desobeir les ordres d'aturar-se per tal de verificar la documentació i va emprendre la marxa posant en perill la integritat del funcionari. Fins i tot li va arribar a donar-li un cop a l'esquena amb el retrovisor, motiu pel qual va ser detingut per un presumpte delicte contra la integritat física i contra la funció pública.



Aquestes van ser tres de les 12 detencions que va efectuar la policia durant la setmana passada, de les quals cinc corresponen a persones que van conduir sota els efectes de l'alcohol. Entre elles destaca la d'un home de 64 anys, que va patir un accident amb danys materials a les 16 h de la tarda del dissabte, i en el control d'alcoholèmia va registrar una taxa de 2,46 grams per litre de sang.