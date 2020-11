Comiat amb alcohol i tangues

L’històric centre comercial lauredià Punt de Trobada va posar ahir punt final a la seva trajectòria, que es remunta a fa més de trenta anys. Els residents que es van apropar a fer les últimes compres es van trobar amb la sorpresa que ja no quedava res a part de beure.

Lorena Giménez Andorra la Vella

El final d’una trajectòria tan extensa com quasi les seves instal·lacions. Els explotadors del Punt de Trobada van posar fi ahir a trenta anys d’activitat d’un referent del comerç al país per a turistes i residents per finalitzar amb el procés judicial que ha allargat la vida al centre comercial durant un lustre més. Les últimes hores de l’establiment van ser, com a mínim, curioses, ja que en la darrera jornada un empresari estranger va tancar un acord per adquirir tot l’estoc restant que quedava a la superfície laurediana, i només hi va deixar begudes alcohòliques, un parell de tangues i alguna altra peça de llenceria femenina.



Els centenars de residents que es van desplaçar fins al Punt per acabar d’aprofitar el període de liquidació total es van trobar amb la sorpresa que l’únic excedent que quedava al centre comercial era alcohol de totes les maneres i procedències. “Hem vingut amb la família a mirar què quedava i si trobàvem alguna cosa a bon preu, però al contrari del que ens esperàvem, només hem trobat begudes i un parell d’articles que no interessaven a ningú”, va explicar la Maria. En la mateixa línia, l’Eva va afirmar amb indignació que “he fet deu minuts de cua per entrar i només hi ha alcohol i, a sobre de marques molt rares que no coneix ningú”. I va puntualitzar que “aquest és un final penós per al Punt de Trobada, és injust que l’últim dia la gent no pugui accedir a tots els productes”. Per la seva banda, l’Abel va indicar que no tenia coneixement que el centre abaixava la persiana definitivament ahir i es va emocionar en recordar que abans de venir a viure a Andorra “pujàvem tot sovint amb els meus pares a comprar formatge i tabac, però ja fa vint anys, d’això”. “És una pena que tanqui, era un referent del país per a turistes i residents”, va exposar.



La Sara, una de les encarregades de l’establiment, va lamentar el tancament posant de manifest que els treballadors “tenim un sentiment contradictori, estem molt contents que s’hagi venut tot l’estoc i que quan entri el nou explotador pugui fer el que vulgui, però al mateix temps estem tristos, fa molts anys que hi treballem, és la nostra segona casa”. A més, va afegir que el centre comercial era un emblema d’Andorra i ara els turistes i visitants que vindran “se sorprendran per la desaparició d’un referent on tothom ha fet parada. El Principat deixarà de ser el que era”. Tanmateix, l’encarregada va explicar que des de Pyrénées encara no els han dit res sobre la contractació del personal, el qual es quedarà sense feina el proper 1 de desembre. “Silenci, no s’han ni pronunciat, sé de companys que han anat a portar el currículum i tan sols els han dit que una empresa de contractació els trucarà”, va dir.



Per cloure, la Sara va comentar la situació de precarietat a la qual es veuran abocats a partir del mes vinent, quan “ens quedarem sense feina, sense ingressos i moltes famílies ho passaran molt malament”. “Amb la quitança podrem aguantar un mes, però després passarem gana”, va apuntar.

