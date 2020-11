AstraZeneca anuncia que la vacuna d'Oxford té un 70,4% d'efectivitat

Actualitzada 23/11/2020 a les 11:17

La vacuna que està desenvolupant l'empresa AstraZeneca i la Universitat d'Oxford té, segons els primers resultats preliminars de la fase 3, una efectivitat mitjana del 70,4% de protecció contra la Covid-19. La companyia està realitzant proves amb injeccions de vacuna i placebo que s'estan administrant de dues maneres: en mitja dosi i una completa passat un mes per a 2.700 participants i en dues dosis senceres administrades per a 9.000 persones. Els primers resultats han detallat que la vacuna té una efectivitat del 90% quan s'administra en mitja dosi i una de completa mentre que l'eficàcia baixa al 62% si s'injecten dues dosis senceres. "Hem descobert que un dels nostres règims de vacunació pot tenir una eficàcia del 90% i que si s'utilitza es pot vacunar a més persones que amb el subministrament planificat" ha assegurat l'investigador en cap de l'assaig de la vacuna d'Oxford, Andrew Pollard. Així mateix, AstraZeneca ha destacat que cap dels voluntaris ha hagut de ser hospitalitzat ni ha patit efectes secundaris i que se seguiran acumulant dades i es faran més analítiques per tal de precisar en l'efectivitat i en la durada de la protecció de la seva vacuna.



L'assaig s'ha efectuat amb més de 23.000 voluntaris de Brasil i Regne Unit i en total s'han detectat 131 casos amb Covid-19. AstraZeneca i Oxford tenen previst fabricar fins a 3.000 milions de dosis durant el 2021 de forma continuada. La vacuna es pot emmagatzemar, transportar i manipular en condicions normals de refrigeració, entre els 2 i els 8 graus Celsius durant almenys sis mesos.