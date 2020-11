Andbank Espanya comercialitzarà un fons per a projectes fotovoltaics

El fons V d'Everwood Capital oferirà un accés directe a actius renovables

Anbank Espanya ha iniciat la comercialització del fons Everwood V d'Everwood Capital, que invertirà en la construcció de projectes fotovoltaics sense subsidi al sud d'Europa. El focus estarà posat en projectes al mercat sense risc regulador i sense subvencions a la península Ibèrica, Portugal i Itàlia, i se centrarà en invertir en la construcció de plantes fotovoltaiques. La durada prevista del vehicle és de 7 anys amb una TIR objectiu neta per a l'inversor del 12 % anual. "Considerem que aquest sector suposa una gran oportunitat d'inversió: compta amb suport institucional de l'estat espanyol, la Unió Europea i ara també dels Estats Units d'Amèrica, i és el gran beneficiat en el procés global d'electrificació econòmica i de transició energètica. Probablement un dels sectors amb més visibilitat en l'entorn actual d'incertesa" ha detallat el director de producte d'Andbank Espanya, Eduardo Martín.



L'equip gestor d'Everwood Capital, una vegada es realitzi la inversió, s'encarregarà de la gestió activa de tota la cadena de valor de cadascun dels projectes com són el desenvolupament, la construcció, el finançament, etcètera. La firma preveu vendre el porfolio d'actius una vegada estiguin en operació el 2026 i els compradors naturals seran les companyies industrials elèctriques, de petroli i gas, o les grans entitats financeres com fons, asseguradores, i fons de pensions. Everwood Capital, a més de clients de banca privada, complementarà el 'fundraising' amb inversors institucionals rellevants, tant nacionals com internacionals. "El nostre fons V ofereix a l'inversor accés a oportunitats d'economia real de retorn atractiu, amb un risc delimitat i de la mà d'un equip gestor provat" ha explicat José Antonio Urquizu, un dels socis fundadors d'Everwood Capital.



La nova opció d'Andbank Espanya ve després de l'èxit amb els fons anteriors de la gestora, que van obtenir rendibilitats analitzades netes per als inversors d'entre un 17,8% i un 33,1%.