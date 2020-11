Tensió en les declaracions per l'assetjament a un policia

Actualitzada 22/11/2020 a les 06:49

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Els testimonis que van comparèixer divendres davant el batlle Àngel Colom per la denúncia que va fer un sotsoficial de policia per assetjament laboral contra el seu superior immediat, l’oficial J. A. Rivero, van sorprendre el mateix batlle, que va ser molt incisiu en les seves preguntes i es va mostrar molt interessat a esclarir què va passar des del 2015 fins a l’actualitat en aquest litigi intern i personal dins del cos. Una de les primeres sorpreses va ser que l’advocada del Govern no es va presentar a la citació i va delegar la tasca a la procuradora, que tenia la instrucció clara de ratificar l’informe per evitar d’aquesta manera ser objecte d’una falta disciplinària.



En aquesta citació hi van comparèixer també testimonis tant per part del Govern com per part del denunciant, que al·lega que va ser objecte de mòbing des del moment que Rivero va aconseguir la plaça d’oficial, qüestió que també està en un procés de recurs. Alguns dels testimonis que van estar a la seu de la justícia divendres, van explicar al Diari que es va produir alguns moments de tensió entre l’oficial i la dona del demandant, que també treballa com a policia. Aquest rotatiu també va poder saber que un dels testimonis que va aportar el sotsoficial va explicar al batlle que va ser amenaçat per Rivero en un moment en què van coincidir tots dos sols a l’ascensor el mateix dia de la declaració.



Per la seva banda, el superior immediat de l’oficial que era comissari en el moment dels fets i que ja no forma part del personal del cos d’ordre, va admetre que era coneixedor de la mala relació entre els dos policies però que mai hauria imaginat que la disputa arribaria tan lluny i encara menys que acabaria a la Batllia. Un altre dels testimonis també va declarar contra el tracte que va rebre per part de l’oficial Rivero i va dir que havia patit assetjament constant. Un fet que el va portar a caure en una gran depressió i fins i tot a perdre la plaça de policia. Actualment, aquest testimoni va declarar que està treballant a l’edifici de Clara Rabassa i va afirmar que sobreviu gràcies a una pensió d’invalidesa que li atorga la CASS de 700 euros i el salari que guanya a la nova feina. El batlle es va mostrar sorprès perquè pensava que aquest testimoni encara era policia i desconeixia els fets.