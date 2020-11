Tancament del Punt de Trobada amb cues

Els clients només s'han trobat begudes alcohòliques ja que un empresari estranger hauria comprat tot l'estoc restant del centre

Actualitzada 22/11/2020 a les 19:07

Lorena Giménez Sant Julià de Lòria

El centre comercial Punt de Trobada ha tancat avui les seves portes de forma definitiva després de més de trenta anys d'activitat amb llargues cues per poder-hi entrar. Les últimes hores de l'històric establiment han estat com a mínim curioses, ja que els clients que hi accedien només es trobaven amb begudes alcohòliques. I es que, suposadament un empresari estranger ha comprat aquest matí tot l'estoc restant que quedava al centre comercial. El tancament s'ha realitzat en compliment de la sentència judicial per finalitzar amb el litigi entre la propietat i l'explotadora del Punt.