Com mantenir la cohesió, l’esperit d’equip durant el confinament? A MoraBanc se’ls va ocórrer generar un nou canal de comunicació: un podcast.

Ràdio MoraBanc Mireia Maestre i Josep Lluís Trabal, artífex del podcast. MORABANC

Actualitzada 22/11/2020 a les 09:31

Dolors Moreno Andorra la Vella

Ja tenen experiència en alternatives innovadores com la xarxa social interna Yammer per comunicar però també motivar la interacció en una plantilla de tres-centes persones. Al març l’emergència sanitària els va fer plantejar-se què fer per mantenir viu un contacte que ja no podia ser el del dia a dia dels despatxos i que se sortís de la comunicació més tradicional, que òbviament es va continuar fent. Una opció innovadora, un espai diferent per saber de l’empresa, dels companys però també de l’actualitat de la pandèmia i “se’ns va acudir la idea de fer un programa de ràdio, un podcast de 10 o 15 minuts”, explica la directora de Comunicació i Marca de l’entitat Mireia Maestre. Per posar-ho en pràctica s’ho van fer amb mitjans “casolans”, relata Josep Lluís Trabal, la veu conductora. Dels guions s’ocupa l’equip de comunicació i un treballador de l’entitat molt aficionat a la música va fer les sintonies. La participació dels companys entrevistats en cada programa es recull en notes de WhatsApp. I a muntar-ho. Però no només han passat per Ràdio MoraBanc gent de la casa. Un dels convidats destacats va ser el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. “De seguida s’hi va prestar, penso que per a ell era important la comunicació i que tothom entengués el missatge, des de tot arreu”, apunta Maestre. L’entrenador del BC MoraBanc, Ibon Navarro, els va donar pautes “de com gestionar un grup en moments de crisi” i un altre dia el nutricionista de la Federació Andorrana de Muntanyisme “ens va donar quatre consells per no engreixar-nos”. Era i és un podcast corporatiu però els mateixos treballadors també van acabar ensenyant el costat més humà, com ara maneres d’elaborar un arròs. O van recomanar una sèrie, un disc, un llibre. O algun que va tenir una criatura i va compartir l’experiència. “Amb la voràgine de tot el que va passar al principi necessitàvem una cosa diferencial i que la gent trobés un espai diferent i que també l’atragués”, continua Maestre. En aquells mesos de major aïllament “en fèiem un parell a la setmana”, afegeix Trabal, i amb la recuperació d’una certa normalitat, a l’estiu, van fer un stand by. Ara, amb el retorn massiu al teletreball, ho han tornat a recuperar “amb actualitat del banc i per saber dels companys, com ho porten”. Es tracta d’adaptar a la comunicació interna, corporativa, als canvis que ha sofert aquest camp els últims anys. I allò que ja consumeixen treballadors amb una mitjana d’edat que ara ronda els 40 anys.