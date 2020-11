Quatre hores mirant la 'tele'

Actualitzada 22/11/2020 a les 06:39

Martí Pons Andorra la Vella

Les persones que viuen al Principat han destinat una mitjana de 4,3 hores diàries a veure la televisió. Una dada que pot semblar molt o poc, depèn de com cadascú s’ho miri. Aquesta és una de les dades més destacades de l’actualització que ahir va fer Andorra Telecom a través de les xarxes socials amb motiu del Dia Mundial de la Televisió.



En condicions de normalitat, segurament la població en general no té tant temps de passar tanta estona davant la pantalla, ja sigui pels estudis, per la feina o pel munt d’activitats extraescolars que molts tenen en el seu dia a dia. Ara bé, s’ha de tenir en compte que en un context pandèmic, en què pràcticament tothom ha hagut d’estar tancat a casa durant tres mesos de confinament, potser aquestes quatre hores no semblen una exageració tan gran. En les dades publicades també es reflecteix quina ha estat la pel·lícula d’estrena més vista. Podria ser de ciència-ficció, d’aventura o de terror, però l’escollida per la majoria de les llars ha estat Frozen II, un film de dibuixos animats conegut internacionalment, en part per la seva banda sonora i la cançó en anglès Let it go de Disney.



Actualment hi ha un total de 16.700 llars que disposen de televisió per fibra òptica i la meitat de clients disposen de Movistar+, una plataforma que et permet visionar programes, pel·lícules i estrenes, entre altres opcions. De fet, en els darrers set dies tres de cada quatre persones han fet ús del servei en diferit, han fet pausa del directe o han volgut tornar a l’inici. Múltiples opcions que ofereix la plataforma digital.



El Dia Mundial de la Televisió se celebra el 21 de novembre des de 1996 amb l’objectiu de promoure l’intercanvi mundial de programes sobre qüestions socials i culturals.