Afirmen que el perllongament de la pandèmia incrementarà la xifra de persones amb precarietat

La Creu Roja atén 80 famílies amb dificultat L'antic local on s'ubicava la botiga solidària de la Creu Roja. Anna Ribas

Actualitzada 22/11/2020 a les 06:49

Lorena Giménez Andorra la Vella

El prolongament en el temps de la crisi sanitària provocada per la pandèmia està generant un augment exponencial del nombre de persones que es troben en una situació de precarietat econòmica. En aquest sentit, la xifra de famílies que atén la Creu Roja a través de la botiga solidària s’incrementa cada setmana. “En línies generals estem rebent sol·licituds de tres o quatre nuclis més cada setmana. En l’última actualització teníem un total de 80 famílies, les quals representen unes 180 persones que necessiten una ajuda per poder menjar”, va afirmar el director de l’entitat, Jordi Fernández.



En aquest sentit, va explicar que han hagut de canviar el local de la botiga per incrementar l’espai disponible i poder donar servei a totes les persones que hi accedeixen. “Nosaltres pensàvem que seria un dispositiu per dos mesos i, malauradament, la situació s’està allargant més del previst i ens hem vist abocats a llogar un local més gran per atendre els usuaris”, va dir. Així doncs, Fernández va manifestar que les persones que requereixen el servei són aquelles que es van veure afectades en l’àmbit econòmic durant la primera onada de la pandèmia, “amb la segona la seva situació ha empitjorat. Les famílies que abans arribaven justes a finals de mes, ara es troben en situació d’ERTO i els han disminuït els ingressos, potser necessiten el suport d’algun dels nostres serveis”.



El director de la Creu Roja també va posar en relleu que malgrat que “venen temps difícils, vull ser optimista i creure que ara la situació està millorant i no hi haurà una tercera onada del virus”. D’aquesta manera va posar en relleu que els plans que el Govern està treballant i implantant per assegurar una bona temporada d’hivern i un cribratge poblacional “donaran el seu fruit i podrem fer una vida més oberta, ja que ho necessitem en l’àmbit social, econòmic i mental perquè la pandèmia està tenint un efecte enorme en tots els aspectes essencials de les nostres vides”. A més, va assenyalar que gràcies a la solidaritat de la població andorrana la botiga solidària cada dia té la capacitat per ajudar més persones. “Al Principat tots ens preocupem pel veí, per la persona que tenim al costat. Durant la recollida d’aliments del cap de setmana passat vam superar les deu tones d’aliments i productes amb escreix i encara avui dia diversos particulars i empreses ens estan portant més donacions”, va destacar.



D’altra banda, Fernández va manifestar que des de l’associació estan “desbordats” i va apuntar que tot i que estan gestionant i coordinant les ajudes amb Càritas i el ministeri d’Afers Socials, la situació actual requereix que “treballem 24 hores els set dies de la setmana, no tenim descans”. I va considerar que no estaven preparats per assumir les conseqüències d’una situació com la que ha provocat la pandèmia de la Covid. En la mateixa línia, el director va exposar que a Andorra encara costa reconèixer que la precarietat i la pobresa han arribat al país i hi ha molta gent que amb el coronavirus “ho estan passant molt malament”. “La pandèmia ha accelerat una situació inevitable, la qual viuen tots els països, i aquí encara no ens hem acostumat al fet que el nostre veí es trobi en un moment econòmicament complex”, va dir.