L''stop lab' lauredià rep 140 persones la primera jornada

Actualitzada 22/11/2020 a les 06:38

Redacció Andorra la Vella

L’stop lab de la Creu Roja, que actualment està situat a la parròquia de Sant Julià de Lòria, concretament a l’antiga benzinera de cal Jaumet, va rebre ahir durant la primera jornada unes 140 persones que havien demanat cita en els dies previs. Segons van informar des del comú lauredià, la jornada es va desenvolupar amb tranquil·litat i no hi va haver cap mena d’incidència. Tanmateix, van destacar que van desplaçar al dispositiu un agent de circulació per verificar i garantir que no hi haguessin acumulacions de gent esperant que els fessin la TMA. I van indicar que també es va apropar molta gent a preguntar què havien de fer per demanar hora i com funcionava l’stop lab.

Cal recordar que els ciutadans que es vulguin testar de forma voluntària han de trucar al telèfon del ministeri 821955 i que el servei és actiu de les vuit del matí a la una del migdia i de les 14 hores a les vuit del vespre.