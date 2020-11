Fiscalia va obrir un sol cas per violació l'exercici passat

Els delictes contra la llibertat sexual es redueixen respecte a l’anterior període, un exercici en què es van instruir tretze violacions

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El ministeri públic va obrir una sola causa per violació entre el juliol del 2019 i el juny del 2020, segons s’especifica a la memòria de la fiscalia feta pública divendres coincidint amb l’obertura de l’any judicial. Són dotze procediments penals menys oberts per aquest tipus de delicte que en l’any judicial 2018-2019, un exercici en què es van disparar les violacions.



L’anterior any judicial, marcat pels dos mesos de confinament total, va tancar la tendència alcista dels darrers nou exercicis respecte als delictes contra el comportament sexual. Van ser 52 els procediments oberts per la fiscalia per unes infraccions penals que a més de la violació contemplen les agressions sexuals, els abusos sexuals sense consentiment, l’exhibicionisme, l’abús sexual amb prevalença a menor d’edat o a major d’edat, l’afavoriment de la prostitució, la pornografia i l’assetjament sexual. Es tracta d’un 16% menys de delictes d’aquest tipus que l’any judicial 18-19, quan la fiscalia va obrir 62 procediments, el rècord de la sèrie de deu exercicis.



El ministeri públic destaca en la memòria que hi hagut un increment en les infraccions penals derivades d’assetjament i exhibicionisme, havent-se reduït el nombre d’infraccions penals derivades d’abusos sexuals, pornografia, agressió sexual constitutiva de violació, agressió sexual i prostitució.



Menys delictes per drogues

La delinqüència va caure gairebé un 20% durant el passat any judicial, però els delictes contra la salut pública, és a dir els relacionats amb el consum o tràfic de drogues, encara ho van fer més. Concretament un 40% respecte a l’exercici 2018-2019. S’ha passat de les 2.037 causes penals obertes fa dos anys judicials a les 1.202 del passat. N’és el principal responsable la reducció dels expedients oberts per la fiscalia relatius al consum o tràfic d’haixix i marihuana, que han passat dels 1.767 als 1.041. També van baixar els de la cocaïna i l’heroïna.



En un any judicial marcat per la reducció de la delinqüència, també s’ha registrat una baixada en els delictes contra la vida i la llibertat. Han passat de 338 a 302, destacant que per tercer exercici consecutiu no s’ha obert cap causa per homicidi. El delicte d’aquest tipus més habitual han estat les amenaces, seguides de les coaccions, la violació del domicili, l’assetjament i el xantatge.



Respecte al delictes per imprudències, el ministeri públic en va atendre cent, 18 menys que fa dos anys judicials. La majoria, 96, van ser amb resultat de lesions i tres amb resultat de mort. La imprudència restant va provocar un incendi forestal.



També a conseqüència del confinament per la Covid-19 –així ho va explicar el fiscal general, Alfons Alberca, en el seu discurs durant l’acte d’obertura de l’any judicial de divendres– van caure els delictes contra la seguretat viària. Els expedients oberts per conduir sota la influència de begudes alcohòliques van passar de 573 a 411 i els tramitats per fer-ho drogat van passar de 23 a 13. Només van créixer les conduccions temeràries: ho van fer de 8 a 9.



Quant a altres delictes contra les persones, les causes per lesions doloses van passar de les 306 a les 288, mentre que les relacionades amb els maltractaments van créixer passant de 274 procediments penals a 280.



També es van reduir, de 236 a 171, els delictes contra l’economia: 153 per moneda inautèntica i 18 per blanqueig.