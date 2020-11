Dos nous positius en el brot que afecta l'àrea de pal·liatius de l'hospital

Augmenten lleugerament els actius a 841 i tres ingressats més en les darreres 24 hores

Actualitzada 22/11/2020 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

El brot per coronavirus a la planta de pal·liatius de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va comptabilitzar ahir dos pacients més contagiats pel virus. En total, doncs, s’eleven a quatre el nombre de pacients positius, dels setze interns que hi ha a l’àrea de medicina interna, i que van ser traslladats a la planta del centre hospitalari habilitada per tractar a pacients amb Covid-19. Els contagiats es van diagnosticat arran dels tests realitzats en aquesta planta, el brot de la qual cal recordar que ha afectat de manera directa set professionals sanitaris, dividits en un infermer, cinc auxiliars d’infermeria i un estudiant.



En la darrera actualització sanitària de Govern, doncs, s’informa que el total d’ingressats a l’hospital són 24 pacients, dels quals quinze es troben a planta i nou a la Unitat de Cures Intensives (UCI), sis sota ventilació mecànica. Pel que fa la planta Covid-19 habilitada al sociosanitari El Cedre, continua sense haver-hi cap resident ingressat.



Quant a la situació epidemiològica al país, ahir es van notificar 65 nous positius des de la darrera actualització de divendres. En total, des de l’inici de la pandèmia s’han diagnosticat 6.207 casos, 5.349 dels quals corresponen a la segona onada. En aquests moments encara resten 841 casos actius i 5.290 persones ja han superat la malaltia i el nombre de defuncions es manté en 76. Pel que fa a la població escolar, en aquests moments 29 aules estan sota vigilància activa, 10 amb una vigilància total i 19 amb parcial. A més, també hi ha 22 aules sota vigilància passiva.