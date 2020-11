Activitat nocturna al Pas

Un vídeo recull el moviment de mercaderia a la vila fronterera

Actualitzada 22/11/2020 a les 22:52

Redacció Andorra la Vella

Les imatges captades per un particular recollen com dues persones amaguen mercaderia en un punt i després la transporten corrent pels carrers del Pas de la Casa. El vídeo, penjat a les xarxes socials del grup PasCasenc, recull els moviments nocturns a la vila fronterera en una zona comercial del poble.