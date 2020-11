Reunió iberoamericana per tractar els avenços i reptes de la regió contra el coronavirus

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:34

Redacció Andorra la Vella

Els coordinadors nacionals i els responsables de cooperació dels 22 països que conformen la Conferència Iberoamericana mantindran una reunió extraordinària els dies 24 i 25 de novembre per preparar la trobada de ministres d’Afers Exteriors que Andorra acollirà de manera virtual a final de mes. Entre altres qüestions, durant les dues jornades de treball, coordinadors i responsables treballaran i perfilaran la declaració que serà elevada a la reunió extraordinària de ministres d’Afers Exteriors per abordar la pandèmia el 30 de novembre. Les sessions donaran continuïtat a la III reunió de coordinadors nacionals i de responsables de cooperació que va tenir lloc el 6 i 7 de juliol passat, en què es van abordar possibles solucions associatives per fer front a la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19.



En aquest sentit, s’avaluaran les accions dutes a terme a la regió durant aquests mesos per combatre els efectes que ha tingut el coronavirus i es compartiran les experiències dels diferents països. En especial, es farà una anàlisi de la importància de la innovació en el panorama actual de la pandèmia, com a element estratègic i transversal per combatre’n els efectes.