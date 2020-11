Quatre persones per taula a bars i restaurants

Els bars i les cafeteries mantindran l’aforament interior i el podran ampliar a les terrasses

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:06

Eduard Piera Andorra la Vella

El bon comportament de la corba epidemiològica ha servit perquè el Govern hagi optat per alleugerir una mica algunes de les mesures que estaven en vigor. Així doncs, tal com van informar ahir en roda de premsa el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, l’aforament a la restauració passarà de dos a quatre comensals per taula. No obstant això, aquesta mesura no s’aplicarà de la mateixa manera a tots els establiments, sinó que hi haurà dues categories en la seva activació: d’una banda, els restaurants, que tant a l’interior i l’exterior dels locals podran comptar amb aquests quatre comensals, mentre que per a la resta d’establiments com bars, cafeteries, granges i similars, només hi podrà haver quatre persones a la mateixa taula quan sigui a la terrassa.



“Si la tendència de contagis es manté a la baixa, d’aquí a set dies hi pot haver una ampliació de l’horari”, va destacar Espot, a la vegada que va recordar que estaven en contacte permanent amb la Unió de Bars, amb qui es van reunir ahir al matí. Per la seva part, Martínez Benazet va afirmar que “el sector dels bars està molt conscienciat. S’han seguit molt bé les mesures i no hi ha hagut cap incidència”, i va afegir que “la seva reobertura ha estat molt ben acollida tant pels empresaris com pels clients”. El titular de Salut també va indicar que passava a ser obligatori l’ús de la mascareta dins els establiments, “fins que no s’estigui consumint”.



Aquests, però, no van ser els únics canvis pel que fa als aforaments i reunions que hi va haver. Durant la mateixa compareixença, Espot va anunciar que s’ampliaven igualment a quatre persones les reunions de treball i les familiars, però que es mantenien la resta de mesures tal com estan.



Una altra de les mesures que va recordar el cap de Govern que estava en vigor era la del teletreball. No obstant això, Espot va remarcar que en la seva aplicació “no es pot obligar que el treballador costegi el fet de teletreballar”, per afegir tot seguit que “jo no soc un expert laboralista i qualsevol persona sap que té a la seva disposició la Inspecció de Treball per tal de poder realitzar les consultes que consideri oportunes o fins i tot per fer una denúncia anònima”.



Finalment, i pel que fa a l’àmbit i la durada en l’aplicació d’aquest alleujament de les mesures, cal recordar que entraran en vigor dimarts vinent, i que tenen una durada d’una setmana, fins a l’1 de desembre. Per aquest motiu, Espot va dir que en la roda de premsa de divendres es podria anunciar algun tipus de canvi, a banda de la restauració, com per exemple l’ampliació dels aforaments als esdeveniments culturals. No obstant això, ho va fiar tot al fet que “les dades continuïn anant a la baixa”.



MESURES

1 Més clients

Quatre per taula als restaurants

Tots els restaurants del país passaran, tant dins com fora dels establiments, a comptar amb fins a quatre persones per taula, tret dels nuclis familiars de convivència.



2 Només a fora

Més aforament a la terrassa dels bars

Per contra, els bars, cafeteries, granges i establiments similars només podran comptar amb quatre persones per taula quan consumeixin a les terrasses, fora del local.



3 Àmbit privat

El doble a les reunions familiars

Seguint la mateixa línia que amb la restauració, les trobades de caràcter familiar també podran ser de quatre persones a partir de dimarts, en lloc de les dues que hi ha actualment.



4 Feina

S’amplien les reunions de treball

Espot va remarcar que les reunions de feina, que es limitaven a dues persones, a partir de dimarts també podran comptar amb la presència de quatre integrants.



5 Revisió

La vigència serà d’una setmana

El Govern preveu revisar les mesures a la roda de premsa de divendres, ja que l’actual flexibilització compta amb una vigència de set dies, fins dimarts 1 de desembre.

