La renovació de batlles i fiscals es cronifica

Casadevall lamenta la lentitud del sistema a l’hora de cobrir les places pendents i la manca d’incentius per atraure talent

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:10

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) no ha pogut cobrir enguany cap de la catorzena de places vacants de batlle, fiscal o secretari judicial que estaven a concurs. Ho va explicar ahir el seu president, Enric Casadevall, en declaracions als mitjans de comunicació posteriors a l’acte d’obertura de l’any judicial que es va dur a terme a la nova seu de la Justícia. Una cerimònia que es va celebrar a la intimitat a conseqüència de les mesures adoptades per la crisi sanitària del coronavirus i amb baixes com la del nou president de la Batllia, David Moynat, contacte d’un positiu.



“Fa nou anys que soc aquí i mai he tingut la plantilla de batlles completa”, es va lamentar Casadevall, que va explicar que una de les causes que han impedit cobrir les places en concurs ha estat el baix nivell dels candidats. Va posar l’exemple de la convocatòria per cobrir dues places de fiscal adjunt en què cap dels candidats ha superat el tall.



Per millorar el nivell dels possibles candidats i per incentivar que se’n presentin més, el president del CSJ va explicar que s’està treballant amb la Universitat d’Andorra (UdA) per oferir un curs de dos anys dirigit a aquelles persones que vulguin entrar a la carrera judicial i fiscal o ser secretaris judicials. No seria un títol reglat però es valoraria de forma singular en els concursos per accedir a aquests càrrecs. També es vol introduir un itinerari de carrera judicial al màster de Dret. Seria a inici del 2021 i també es tindria en compte en futures oposicions.



La solució per cobrir les places tampoc passaria, segons el president, per reduir el període de formació, sinó per incentivar aquests llocs de treball i atraure talent.



Casadevall va explicar que ara mateix falten per cobrir dues places de fiscal adjunt i que hi ha cinc batlles en formació. Així, en el cas del ministeri públic n’hi ha sis exercint (el fiscal general i cinc adjunts) i en el de la Batllia, onze. Al respecte, el cap de Govern va admetre que “hi ha dificultats per cobrir les places. Per una banda, perquè hi ha pocs candidats i, per l’altra, perquè els processos són llargs”. Xavier Espot, però, va matisar que “s’ha de donar a la persona que guanya un concurs totes les garanties necessàries a l’hora d’exercir la funció jurisdiccional o fiscal”.



Quant a les places en concurs, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va dir que “és una qüestió que ens preocupa, sembla ser que no hi ha gaires candidats que superin les proves”.



Rossell, d’altra banda, va anunciar que s’ha creat una comissió per elaborar una modificació molt extensa del Codi de procediment penal. També va explicar que està pràcticament enllestit el projecte de llei d’accés electrònic a l’administració de la justícia i que es treballa en la modificació de la llei de la jurisdicció administrativa fiscal per entrar-la a tràmit a principi del 2021.



Per la seva banda, el fiscal general, Alfons Alberca, va insistir en la necessitat de fer modificacions tant al Codi penal com al Codi de procediment penal. En el primer cas per tipificar delictes com l’increment injustificat de patrimoni per part d’un funcionari. “Ens hem d’adaptar a recollir conductes reconegudes en altres ordenaments jurídics”, va indicar Alberca, que en el cas de la modificació del Codi de procediment penal va dir que “permetrà agilitzar els processos i fer les coses amb les mateixes garanties”.