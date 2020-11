El Superior ratifica la innocència de l'ex-conseller portuguès

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:19

RATIFICADA LA SENTÈNCIA A L'AVI QUE ABUSAVA DE LA NETA

El Tribunal Superior va ratificar ahir la sentència que condemna a quatre anys de presó condicional l’avi que abusava de la neta mentre estaven de vacances. La defensa de l’home va presentar un recurs d’apel·lació contra la decisió de Corts, però els magistrats de la sala penal consideren que hi ha suficients indicis fefaents per imputar-li el delicte major actes sexuals a una persona menor d’edat. Els fets van succeir entre el 2010 i el 2011, quan el condemnat tenia 76 anys i la víctima nou. Segons va exposar la Fiscalia durant la vista oral, l’avi obligava la menor a mirar pel·lícules pornogràfiques, li feia fotografies nua o amb postures sensuals i intentava espiar-la mentre es canviava. A més, va matisar que l’home va aprofitar una nit que ella estava adormida per tocar-li els pits i acariciar-li la vagina.

El Tribunal Superior va desestimar ahir el recurs presentat per la Fiscalia per condemnar l’exconseller de la comunitat portuguesa a Andorra, David Borges, per un delicte d’abús sexual a un menor amb accés carnal per via anal i oral. D’aquesta manera, el tribunal de segona instància va ratificar la sentència d’absolució dictada per Corts el mes de juliol passat, en la qual considerava que els actes van ser consentits per ambdues parts i no hi havia lloc a delicte. Tanmateix, el ministeri públic va presentar el recurs al·legant que malgrat que Borges i el jove, que en el moment dels fets tenia catorze anys, van manifestar durant la vista oral del cas que la relació va ser consentida, el menor va admetre que havia tingut por i que l’acusat havia tancat la porta de l’habitació amb clau.Així doncs, la Fiscalia va reiterar durant la vista oral del mes passat a la sala penal, la qual es va celebrar a porta tancada per preservar la intimitat del menor, que entre el noi i l’ex-conseller portuguès hi havia una gran diferència d’edat, Borges tenia 36 anys i el jove 14. Un fet que hauria suposat una forta intimidació vers la víctima i que d’alguna manera hauria admès a la vista de Corts en assegurar que hi va haver moment en què va tenir por de l’acusat. Per aquests motius, l’acusació pública va tornar a sol·licitar que se’l condemnés a cinc anys de presó ferma, a l’expulsió definitiva del Principat i a la prohibició de prendre contacte amb la víctima, ja que considera que els actes es van produir sense el consentiment del menor i, per tant, suposaven una violació. Per la seva banda, la defensa va refermar allò exposat durant el judici a Corts, en què va destacar la innocència del seu client i va manifestar que el jove i Borges mantenien una relació.El lusità va ser arrestat el 25 d’abril del 2018 a la parròquia d’Escaldes-Engordany per haver mantingut relacions sexuals amb un jove menor d’edat després que la família de la víctima denunciés l’afer al cos de policia. D’altra banda, tant Borges com el noi haurien manifestat durant la declaració en instàncies policials que l’acte va ser consentit i no es va donar lloc a violació. Tot i les declaracions de l’afectat, la Batllia va decretar l’ingrés preventiu de l’exconseller al centre penitenciari de la Comella per seguir amb la investigació, on va estar empresonat durant quasi dos mesos, fins a mitjan juny, quan va sortir en llibertat provisional fins a la celebració del judici i la resolució de la sentència de Corts.A conseqüència del rebombori causat per l’afer i de la detenció de l’exconseller i el posterior empresonament, Borges va haver de renunciar al seu càrrec com a representant de les comunitats portugueses i com a president de la Casa de Portugal a Andorra. Quan el lusità va entrar a la presó en règim preventiu va decidir enviar una carta de renúncia del càr­rec a Portugal, tenint en compte que la llei portuguesa que regula la figura del conseller de les comunitats preveu la suspensió del mandat, que és de quatre anys, en cas que el representant es vegi implicat en un procediment penal a Portugal o a l’estranger. Llavors el govern lusità va iniciar els tràmits per nomenar el nou conseller, responsabilitat per a José Manuel da Costa Gonçalves, l’actual responsable.