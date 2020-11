El Govern promou eliminar correus electrònics per a la prevenció de residus

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:33

Redacció Andorra la Vella

El funcionament i el manteniment de manera ininterrompuda dels centres de dades, com els correus electrònics, comporten una despesa energètica que té associada de manera indivisible una petjada de carboni notable. És per això que el Govern, amb la col·laboració d’Andorra Telecom i els comuns, han impulsat la iniciativa Fem neteja digital! amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre l’impacte d’emmagatzemar correus electrònics innecessaris.

L’acció va dirigida a tota la ciutadania, empreses i administracions que podran enregistrar a través d’un formulari disponible a la web d’Andorra Sostenible la reducció del seu emmagatzematge de dades, contribuint així a la reducció de la seva petjada de carboni.



La iniciativa s’emmarca en les activitats de la Setmana europea de prevenció de residus amb diverses accions puntuals, com ara un taller de reciclatge amb la creació d’un calendari d’advent a través d’Instagram.