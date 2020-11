Comença la fase participativa del pla de la infància

El ministeri d’Educació ha previst activitats per tal que nens i adolescents facin propostes

Govern va iniciar ahir la fase participativa del pla nacional de la infància i l’adolescència, i ho va fer precisament en el Dia internacional de la infància. En aquest procés participaran les administracions públiques, les organitzacions socials, però, sobretot, els infants i els adolescents. En aquest sentit, la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, va detallar que les escoles tenen un paper clau en la participació dels menors perquè és on més temps passen. Per això, han previst una sèrie d’activitats per fomentar-la. Així doncs, especificava que es treballaran quatre temàtiques diferents i que s’han dissenyat les activitats en funció dels diferents