Clou l'edició del cos de voluntaris per la natura amb un únic graduat

La vuitena edició del cos de voluntaris per la natura (CVN) va tancar ahir amb l’entrega de diplomes. L’acte d’enguany va estar marcat per les mesures de prevenció i es va retransmetre en directe a través de la web del comú de la Massana per tal que col·laboradors, professors i patrocinadors ho poguessin seguir, donat que no van poder assistir a l’acte. La cònsol major de la parròquia, Olga Molné, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, van presidir l’entrega de diplomes i van remarcar que aquest projecte és una mostra del treball conjunt entre les administracions, les entitats socials i el sector privat a favor d’un projecte com és la formació de joves.



El CVN va néixer amb la voluntat de donar una sortida laboral a aquells joves que es troben fora del circuit escolar i laboral en uns sectors amb bones perspectives de futur, com ara la gestió forestal, la jardineria i la ramaderia. De fet, una quarantena de joves ja s’han graduat entre les vuit edicions del projecte i molts d’ells s’han pogut incorporar al mercat laboral, mentre que d’altres han optat per continuar amb els estudis.



Enguany, a més, es va introduir en el temari la matèria de la construcció amb la tècnica de la pedra seca. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, va assenyalar que aquest sistema tradicional “pot significar una bona sortida al món laboral, ja que dins el nostre entorn rural aquestes construccions són molt presents i requereixen tècnics capaços de fer el manteniment i reconstrucció”.



Guiemonde va remarcar durant l’acte els obstacles als quals s’ha hagut de fer front en aquest curs per la pandèmia, amb l’endarreriment del programa i la baixa d’alumnes per motius personals i familiars, tot i que hi va haver un jove que s’ha reenganxat als estudis, fet que es considera positiu.



Per la seva part, la ministra va posar en relleu que s’hagi volgut mantenir l’acte de cloenda tot i haver-hi un sol graduat per reconèixer l’esforç d’aquest, Julià Roger, l’únic jove que va obtenir el diploma, ja que la resta d’alumnes no van poder completar tot el bloc. La pròxima edició del CVN està prevista per a principi del 2021.



