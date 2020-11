Actualitzada 21/11/2020 a les 06:46

Els banders van anunciar ahir a través de les xarxes socials que avui hi haurà una batuda administrativa de porcs senglars al vedat de caça del parc natural de Sorteny, a Ordino. La caça controlada d’animals d’espècies regulables s’inclou en els plans de cinegètica de la Llei de caça per reduir la presència d’exemplars com els porcs fers en determinades zones del territori que es fan puntualment.